Formentini, Doc Collio Pinot Grigio 2024

L’azienda con sede a San Floriano del Collio, dalla storia molto antica che affonda le sue radici addirittura nel XVI secolo, fa parte delle cantine che costituiscono il grande mosaico enoico del Gruppo Italiano Vini, rappresentando la vocazione bianchista del Friuli Venezia Giulia, soprattutto del Collio. La sua superficie coltivata a vigneto sfiora i 60 ettari, che garantiscono una produzione complessiva di 160.000 bottiglie. Il Collio Pinot Grigio 2024 profuma di pietra focaia, pompelmo, mela ed erbe aromatiche. In bocca, il sorso è ben scandito dall’acidità, risultando tendenzialmente dinamico, fresco e piacevolmente sapido, terminando in un finale croccante e ben proporzionato.

(fp)

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