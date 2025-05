Fratelli Giacosa, Docg Barolo Bussia 2021

Questo vino proviene dagli 11 ettari comprati nel 1991 dalla famiglia Giacosa con la Cascina Canavere, casolare che si trova situato all'imbocco di una valle a 410 metri di altezza, attorniato dai vigneti e protetto dalle colline circostanti. Le vigne di estendono nelle menzioni di Bussia e Bricco San Pietro di Monforte d'Alba, dove i terreni sono ricchi di ferro, capaci di donare Barolo generosi di aromi fruttati e dai tannini levigati. Degli undici ettari, 4,5 sono piantati a Nebbiolo e contribuiscono a creare una Barbera ed un Dolcetto d'Alba, il Barolo annata, la Barbera d'Alba Maria Gioana e il Barolo Bussia in assaggio, che nella versione 2021 risulta profumato di amarena e prugna, chinotto e fiori appassiti, con note di vaniglia e di sottobosco ad arricchire un bouquet aromatico intenso che si ritrova anche in bocca, diffuso da un sorso saporito e fresco, dall'aderenza centrale ma gentile. I vigneti dell'azienda sono in totale 50, distribuiti fra Monforte d'Alba, appunto, Castiglione Falletto (con Vigna Mandorlo in località Scarrone), Alba (con vigna Madonna Como di un ettaro di Dolcetto e 3 di Barbera), Trezzo Tinella (con Vigna Rorea dedicata allo Chardonnay) e Neive (con Vigna Bordini, Gianmatè e Basarin). E pensare che tutto era iniziato a fine Ottocento, quando uno dei 4 fratelli Giacosa riuscì ad esaudire il suo sogno di avere un'azienda agricola a Neive grazie ad una fortuita vincita al Lotto.

