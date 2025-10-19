“Qualche errore è stato fatto, il vino italiano non si sarebbe dovuto trovare in tale difficoltà”

WineNews è con Giuliano Rossi, il nuovo presidente di Vinarius, l’associazione delle enoteche italiane: “ci saranno dei cali di consumo, perché qualcosa di sbagliato è stato fatto, o un comparto come il nostro non si sarebbe trovato in un momento simile. L’Italia ha eccellenze nel vino, nell’olio Evo; dovremmo valorizzarle di più”. Dal calo dei consumi, ai rischi di sovraproduzione, problemi di magazzino, ed il complesso rapporto tra vino e giovani: “è un momento difficile ma come sono stati altri, lo supereremo”.

