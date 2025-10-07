Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

L'Approfondimento

Giappone, il primo mercato del vino italiano in Asia, raccontato da Isao Miyajima

A WineNews le riflessioni del giornalista, tra le voci più importanti del vino del Belpaese nel “Sol Levante”, premiato da Istituto Grandi Marchi

A WineNews le riflessioni del giornalista, tra le voci più importanti del vino del Belpaese nel “Sol Levante”, premiato da Istituto Grandi Marchi. “I giapponesi amano essere informati, conoscere bene quello che bevono. Guardano al marchio, ma anche al territorio, vogliono vini non solo buoni, ma che abbiano qualcosa da raccontare. Il vino italiano deve continuare a fare comunicazione, a raccontare le storie di aziende, famiglie, paesaggi, un mix che per i giapponesi è di grande interesse”.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: GIAPPONE, ISAO MIYAJIMA, ISTITUTO GRANDI MARCHI, ITALIA, vino

Altri articoli