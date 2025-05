Giovanna Tantini, Doc Bardolino Giovanna Tantini 2022

Ci vuole del fegato nella vita per prendere in mano il proprio destino. Anche quando se ne hanno i mezzi. Giovanna Tantini è nata in una famiglia di avvocati e lei, inquieta, ci s’instrada. Di famiglia però ci sono anche le terre e, mentre si laurea in legge e fa teatro per trovare consapevolezza di sé, si dedica alla campagna: 100 ettari di cereali, frutta, viti da organizzare, trattori da guidare, fiere e corsi da frequentare. Si mette alla prova a 360 gradi e finalmente, nei primi anni del 2000, fa pace con il suo elemento e fonda definitivamente la sua azienda. Con il suo nome “perché i produttori devono metterci la faccia”. Vuole fare i vini del Garda: mettere in bottiglia l’espressione ghiaiosa della Corvina e degli altri vitigni locali e dimostrare al mondo il loro potenziale. Un percorso lungo di identificazione, che il mercato finalmente riconosce a lei, ma soprattutto al Garda, che nel frattempo si è definito. Il Bardolino è l’etichetta su cui Giovanna ha puntato tanto, su cui ha sperimentato e che oggi finalmente le somiglia: un vino che rappresenta le uve in campo, che chiede (e a cui volentieri concede) tempo. Solo acciaio, ma un lungo affinamento di un anno, rivelano tutta la sua agile struttura, che profuma di ciliegia in confettura con note terrose e speziate, restando però chiaro e vivace. In bocca è saporito e polposo, dalla spiccata acidità ma di struttura sapida e stratificata: un vino leggero ma profondo, come l'acqua del Garda.

(ns)

Copyright © 2000/2025