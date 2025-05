Grignano, Toscana Igt Rosso Fedra 2020

Fedra Rosso di Toscana Igt nasce nei vigneti di Fattoria di Grignano, storica tenuta nel cuore del Chianti Rufina, già appartenuta nel Cinquecento alla famiglia De Medici e dagli anni Settanta di proprietà della famiglia Inghirami di Borgo Sansepolcro, uno dei nomi più noti del tessile-moda nazionale. L’amore per l’arte ha portato il giovane titolare dell’azienda, Tommaso Inghirami, a legare questo blend Merlot-Cabernet con un progetto artistico. Come già per la prima vendemmie, anche per questa seconda annata di Fedra - il vino prende il nome dall’omonimo antenato umanista che incantò il pubblico recitando la tragedia Fedra - Inghirami ha chiamato un artista a disegnare l’etichetta e la serigrafia firmata e numerata che accompagna le 1.200 bottiglie prodotte. A vestire Fedra 2020 è l’incisore, pittore e designer Roberto Lanari, che ha scelto di rappresentare un elefante, “animale che ha tante caratteristiche positive ed è inoltre beneaugurante - ha sottolineato Tommaso Inghirami presentando Fedra 2020 presso il ristorante Pipero a Roma - risultando quindi un ottimo auspicio per il nostro vino”. Nel calice Fedra ha un colore rosso rubino intenso. All’olfatto emergono note di piccoli frutti rossi, quali lampone, ribes rosso e ciliegia, che si fondono con note speziate. Al palato seduce con tannini setosi e una vivace acidità. A tavola si abbina bene a carni rosse, salumi e formaggi stagionati.

(Cristina Latessa)

