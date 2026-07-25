Kellerei Tramin, Doc Alto Adige Gewürztraminer Epokale 2017

Nato per testare le potenzialità del Gewürztraminer, l’Epokale di Cantina Tramin - uscito per la prima volta con l’annata 2009 - è vino vinificato in acciaio dal significativo residuo zuccherino, ottenuto da uve da vendemmia tardiva dei due vigneti nei pressi del Maso Nussbaumer, posti ad oltre 400 metri di quota. L’Epokale 2017 ha maturato per sette anni in acciaio nella miniera di Ridanna Monteneve, che assicura umidità e temperatura costanti: i suoi profumi rimandano ai fiori di giglio, al mango, alla papaya e cannella, con tocchi di noce moscata e spezie. In bocca il sorso è tendenzialmente abboccato, succoso e pieno, e dal finale persistente ancora sui frutti tropicali.

(are)

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