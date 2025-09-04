Vernaccia 175x100 manchette
L'Approfondimento

“I beni comuni devono restare tali, usati in modo libero ed ampio, ma privatizzati con misura”

La riflessione, a WineNews, del medievista Alfio Cortonesi, studioso di storia agraria, sul rischio turistificazione dei territori del cibo e del vino

Come si costruisce un futuro in cui bellezza e valore paesaggistico, umano ed identitario dei territori del cibo e del vino continuino ad essere vissuti in primo luogo dalle comunità, e che sono alla base, in alcuni casi, del loro riconoscimento Unesco (con case history pioniere, come la Val d’Orcia, 20 anni fa): WineNews ne ha parlato con lo studioso di storia agraria Alfio Cortonesi, già professore di Storia Medievale all’Università della Tuscia, tra rischio turistificazione e necessità che i “beni comuni restino tali, usati in modo libero ed ampio, ma privatizzati con misura”.

