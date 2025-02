“I consumatori di fine wines cresceranno ancora, a conferma di un trend di premiumization”

A WineNews, Denis Pantini, responsabile agroalimentare Wine Monitor di Nomisma, tra mercati, possibili dazi e trend per il futuro del vino italiano. “Il 2024 probabilmente vedrà l’export superare gli 8 miliardi di euro, ma ci sono più luci che ombre. I dazi di Trump? Sono un’incognita. Ancora non si sa se colpiranno i vini italiani o meno e, se lo faranno, non sappiamo quanto influiranno sui prezzi di vendita. Se fosse, servirà fare attenzione all’effetto sostituzione negli acquisti dei consumatori americani”. Focus sui fine wines nella ricerca firmata per Istituto Grandi Marchi.

