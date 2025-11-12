Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

“I numeri del sell-out nel mercato Usa mostrano un rallentamento dell’export di vino italiano”

A WineNews, Matteo Zoppas, presidente Ice, dal Comitato Leonardo a Ca’ del Bosco in Franciacorta, parla di un settore che “sta andando a due velocità”

“L’export di vino italiano sta andando a due velocità, quella del 2024 con +5% di crescita, e quella del 2025, partito bene, ma poi gli annunci dei dazi hanno disallineato il “sell-in”, la vendita al mercato americano, e il “sell-out”, la vendita dagli importatori ai distributori ed ai clienti finali, creando una volatilità che rende meno prevedibile il risultato finale dell’anno. E i numeri di sell-out, che ci arrivano dai produttori e dagli ordini ci fanno capire che c’è un potenziale rallentamento da settembre, anche importante”. Così, a WineNews, Matteo Zoppas, presidente Ice.

TAG: CA' DEL BOSCO, COMITATO LEONARDO, DAZI, EXPORT, FRANCIACORTA, ICE, MATTEO ZOPPAS, SELL IN, SELLE OUT, USA

