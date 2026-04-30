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I Quaderni di WineNews
I Quaderni di WineNews - Il Chianti Classico
30 Aprile 2026, ore 14:00
Numero:
246
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Aprile 2026
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30 Aprile 2026
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30 Aprile 2026
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30 Aprile 2026
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30 Aprile 2026
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Monteraponi, Docg Chianti Classico Il Campitello Riserva 2022
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Fèlsina, Docg Chianti Classico Gran Selezione Colonia 2022
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