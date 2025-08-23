Menu
Giovedì 04 Settembre 2025 - Aggiornato alle 15:19
Newsletter
I Quaderni di WineNews
I Quaderni di WineNews - La Franciacorta
23 Agosto 2025, ore 14:45
Numero:
238
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Agosto 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
Sotto la lente
Ca’ del Bosco, Docg Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection 2020
23 Agosto 2025
Sotto la lente
Bellavista, Docg Franciacorta Non Dosato Alma Assemblage 2
23 Agosto 2025
Sotto la lente
Berlucchi, Docg Franciacorta Nature ’61 2018
23 Agosto 2025
Sotto la lente
Castello Bonomi, Docg Franciacorta Brut CruPerdu 2020
23 Agosto 2025
Editoriale
La Franciacorta verso le Uga
23 Agosto 2025
Allo scaffale
Monte Rossa, Docg Franciacorta Brut Cabochon Fuoriserie n. 025
23 Agosto 2025
Allo scaffale
Bersi Serlini, Docg Franciacorta Extra Brut Serì 2021
23 Agosto 2025
Allo scaffale
Mirabella, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Døm Riserva 2018
23 Agosto 2025
Allo scaffale
Marchese Antinori - Tenuta Montenisa, Docg Franciacorta Brut Satèn Donna Cora 2021
23 Agosto 2025
La Griffe
Contadi Castaldi, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Pinònero Riserva 2017
23 Agosto 2025
Best Buy
Lo Sparviere, Docg Franciacorta Brut 2018
23 Agosto 2025
Best Buy
Majolini, Docg Franciacorta Extra Brut Disobbedisco 2020
23 Agosto 2025
Best Buy
1701, Docg Franciacorta Brut Nature
23 Agosto 2025
Best Buy
Mosnel, Docg Franciacorta Brut Satèn 2021
23 Agosto 2025
Vintage
Freccianera, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Casa delle Colonne Riserva 2015
23 Agosto 2025
Outsider
Nicola Gatta, Spumante Brut Nature Blanc de Blancs 50 Lune
23 Agosto 2025
Parola di Enoteca
Al Carroponte - Bergamo
23 Agosto 2025
La scelta dell'enotecario
Barone Pizzini, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Rosé Bagnadore Riserva 2011
23 Agosto 2025
La sorpresa
Biondelli, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Blanc de Blancs
23 Agosto 2025
Spuntature
Superare l’autoreferenzialità: Franciacorta e le sue partnership
23 Agosto 2025
Parola di ristorante
L’Aurum - Erbusco (BS)
23 Agosto 2025
Il buono del territorio
Latteria Bronzone, Stracchino Bronzone
23 Agosto 2025