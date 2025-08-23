02-Planeta_manchette_175x100
1701, Docg Franciacorta Brut Nature

Uvaggio: Chardonnay, Pinot Nero
Bottiglie prodotte: 53.000
Prezzo allo scaffale: € 28,00
Proprietà: Silvia e Federico Stefini
Enologo: Marco Benedini, Giulio Salti, Adriano Zago
Territorio: Franciacorta

Certificati biologici e biodinamici da 10 anni (primi in Franciacorta), gli ettari a vigneto di 1701 sono 11 e si trovano a Cazzago San Martino, nel centro meridionale della denominazione. Sorella e fratello, Silvia e Federico Stefini, hanno rilevato l’azienda nel 2011 e oggi producono 80.000 bottiglie suddivise in 4 Franciacorta “classici” e alcune sperimentazioni. Il Brut Nature profuma di pesca gialla, albicocca, arancia e camomilla, cenni di caramella d’orzo e zenzero candito, gesso e fiori di origano ad aggiungere freschezza. Nel sorso ampio, la vena acida e sapida ben intrecciate all’apporto alcolico, accompagnano il sorso verso un lungo finale aranciato e ammandorlato.

