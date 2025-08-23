L’Aurum - Erbusco (BS)

Lo chef Alberto Quadrio propone in Franciacorta una cucina dove conoscenza e tecnica esaltano le materie prime del territorio e di alcuni selezionati produttori. La componente umana costituisce l’anima e l’essenza di questa cucina, che nel ristorante fine dining L’Aurum de l’Albereta - che nel nome richiama Gualtiero Marchesi che qui era di casa - trova la sua massima espressione. Ogni piatto è un’esperienza sensoriale che celebra la cucina del «Qui ed ora», dove ogni ingrediente e ogni preparazione rappresentano l’essenza di un luogo, di un tempo e di gesti precisi, a raccontare un territorio che non è frutto di ricordi nostalgici, ma esprime una realtà contemporanea sulla scorta delle proprie radici. Il menu è in continua evoluzione, mutando come la natura stessa, ed è il racconto di una storia di tradizione, tecnica e umanità.

(fp)

I TOP 5 DI “L’AURUM”



1. Bellavista, Franciacorta Dosaggio Zero Blanc de Blanc BB16 2016 - € 160,00

Spumante dalle caratteristiche qualitative eccellenti

2. Ca’ del Bosco, Franciacorta Dosaggio Zero Annamaria Clementi Riserva 2016 - € 250,00

Una delle etichette cult della Franciacorta

3. Ca’ del Vent, Spumante Brut Rosé Pas Operé 2016 - € 105,00

Vino nato nel 2014 e capace di offrire una qualità assoluta

4. Uberti, Franciacorta Extra Brut Comarì del Salem 2015 - € 110,00

Storica etichetta della Franciacorta che non delude mai

5. Castello Bonomi, Franciacorta Extra Brut Lucrezia Etichetta Nera Riserva 2008 - € 230,00

Metodo Classico ben realizzato e dalla qualità consolidata

Copyright © 2000/2025