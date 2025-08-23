Al Carroponte - Bergamo

L’Enoteca Al Carroponte, che è anche bistrot e ristorante, è animata da Oscar Mazzolemi e Silvia Mazzoni. La proposta e decisamente ricca e spazia tra il meglio del vino italiano e francese con etichette davvero esclusive, anche tra quelle provenienti dalla Franciacorta, rappresentando un punto di riferimento per gli appassionati non solo bergamaschi:
COSA VENDE
Krug, Champagne Brut Grande Cuvée 173ème - € 275,00
Uno dei marchi simbolo più significativi della Champagne
Bartolo Mascarello, Barolo 2020 - € 150,00
Probabilmente uno delle espressioni più coerenti della tradizione langarola
Federico Graziani, Etna Rosso Profumo di Vulcano 2019 - € 95,00
Buona interpretazione del Nerello Mascalese etneo
Bellavista, Franciacorta Brut Rosé Grande Cuvée Alma - € 45,00
Metodo Classico ben eseguito di buona fragranza e scorrevolezza
Famiglia Cotarella, Lazio Rosso Montiano 2020 - € 63,00
Merlot del Centro Italia di ineccepibile fattura
Château Pichon Longueville, Pauillac Grand Cru Comtesse de Lalande 2010 - € 360,00
Uno dei “deuxième cru” più intriganti dello scenario bordolese
Romanée-Conti, Romanée-St-Vivant Marey-Monge Grand Cru 2020 - tavolo € 5.500
Probabilmente uno dei vini francesi più iconici e desiderati
Venica, Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2011 - € 85,00
Uno dei classici del Collio enoico
Egon Müller, Mosel Riesling Scharzhofberger Kabinett 2020 - € 245,00
Il produttore di Riesling della Mosella forse più noto al mondo
Felsina, Chianti Classico Vin Santo 2007 - € 29,00
Buone caratteristiche complessive per un vino dolce della tradizione
COSA CONSIGLIA
Bellavista Franciacorta Dosaggio Zero Vittorio Moretti Riserva 2016 - € 120,00
Uno dei marchi che hanno fatto la storia della Franciacorta
Ca’ del Bosco, Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection R.S. Riserva 2010 - € 108,00
Il contributo decisivo all’innalzamento qualitativo dei vini di Franciacorta
Ferghettina, Franciacorta Extra Brut 2015 - € 39,00
Metodo Classico di buona fattura e dalla qualità costante
Uberti, Franciacorta Cuvée 15 Vendemmie Dequinque - € 105,00
La cantina di Erbusco dal 19080 produce vini di buonissima esecuzione
Mosnel, Franciacorta Extra Brut EBB 2016 - € 50,00
Una delle Maison franciacortine che non delude mai
Cavalleri, Franciacorta Pas Dosé Au Contraire 2008 - € 60,00
Uno spumante ben realizzato fragrante e ancora vivace
Monte Rossa, Franciacorta Extra Brut Salvàdek 2016 - € 50,00
Bollicine che si distinguono sempre per la loro opulenza
Berlucchi, Franciacorta Dosaggio Zero Franco Ziliani Riserva - € 155,00
Il marchio che ha inventato la Franciacorta
Barone Pizzini, Franciacorta Dosaggio Zero Bagnadore Rosé Riserva 2011 - € 100,00
Un soprannome, un torrente, un cru: il rosato esclusivo di Barone Pizzini
Le Corne, Franciacorta Brut Riserva 2011 - € 38,00
Spumante ben concepito dai profumi netti e dalla bevibilità fragrante
