Al Carroponte - Bergamo

L’Enoteca Al Carroponte, che è anche bistrot e ristorante, è animata da Oscar Mazzolemi e Silvia Mazzoni. La proposta e decisamente ricca e spazia tra il meglio del vino italiano e francese con etichette davvero esclusive, anche tra quelle provenienti dalla Franciacorta, rappresentando un punto di riferimento per gli appassionati non solo bergamaschi:

COSA VENDE



Krug, Champagne Brut Grande Cuvée 173ème - € 275,00

Uno dei marchi simbolo più significativi della Champagne

Bartolo Mascarello, Barolo 2020 - € 150,00

Probabilmente uno delle espressioni più coerenti della tradizione langarola

Federico Graziani, Etna Rosso Profumo di Vulcano 2019 - € 95,00

Buona interpretazione del Nerello Mascalese etneo

Bellavista, Franciacorta Brut Rosé Grande Cuvée Alma - € 45,00

Metodo Classico ben eseguito di buona fragranza e scorrevolezza

Famiglia Cotarella, Lazio Rosso Montiano 2020 - € 63,00

Merlot del Centro Italia di ineccepibile fattura

Château Pichon Longueville, Pauillac Grand Cru Comtesse de Lalande 2010 - € 360,00

Uno dei “deuxième cru” più intriganti dello scenario bordolese

Romanée-Conti, Romanée-St-Vivant Marey-Monge Grand Cru 2020 - tavolo € 5.500

Probabilmente uno dei vini francesi più iconici e desiderati

Venica, Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2011 - € 85,00

Uno dei classici del Collio enoico

Egon Müller, Mosel Riesling Scharzhofberger Kabinett 2020 - € 245,00

Il produttore di Riesling della Mosella forse più noto al mondo

Felsina, Chianti Classico Vin Santo 2007 - € 29,00

Buone caratteristiche complessive per un vino dolce della tradizione

COSA CONSIGLIA



Bellavista Franciacorta Dosaggio Zero Vittorio Moretti Riserva 2016 - € 120,00

Uno dei marchi che hanno fatto la storia della Franciacorta

Ca’ del Bosco, Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection R.S. Riserva 2010 - € 108,00

Il contributo decisivo all’innalzamento qualitativo dei vini di Franciacorta

Ferghettina, Franciacorta Extra Brut 2015 - € 39,00

Metodo Classico di buona fattura e dalla qualità costante

Uberti, Franciacorta Cuvée 15 Vendemmie Dequinque - € 105,00

La cantina di Erbusco dal 19080 produce vini di buonissima esecuzione

Mosnel, Franciacorta Extra Brut EBB 2016 - € 50,00

Una delle Maison franciacortine che non delude mai

Cavalleri, Franciacorta Pas Dosé Au Contraire 2008 - € 60,00

Uno spumante ben realizzato fragrante e ancora vivace

Monte Rossa, Franciacorta Extra Brut Salvàdek 2016 - € 50,00

Bollicine che si distinguono sempre per la loro opulenza

Berlucchi, Franciacorta Dosaggio Zero Franco Ziliani Riserva - € 155,00

Il marchio che ha inventato la Franciacorta

Barone Pizzini, Franciacorta Dosaggio Zero Bagnadore Rosé Riserva 2011 - € 100,00

Un soprannome, un torrente, un cru: il rosato esclusivo di Barone Pizzini

Le Corne, Franciacorta Brut Riserva 2011 - € 38,00

Spumante ben concepito dai profumi netti e dalla bevibilità fragrante

