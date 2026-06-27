Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Giovedì 02 Luglio 2026 - Aggiornato alle 19:26
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Quaderni di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Quaderni di WineNews
I Quaderni di WineNews - La Sicilia
27 Giugno 2026, ore 14:22
Numero:
248
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Giugno 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
Sotto la lente
Planeta, Doc Menfi Chardonnay Didacus 2023
27 Giugno 2026
Sotto la lente
Cantine Pellegrino 1880, Doc Pantelleria Bianco di Venere 2025
27 Giugno 2026
Sotto la lente
Cusumano, Doc Sicilia Grillo Tenuta Monte Pietroso Shamaris 2025
27 Giugno 2026
Sotto la lente
Tascante, Doc Etna Bianco Contrada Sciaranuova 2023
25 Ottobre 2025
Editoriale
Promuovere e sostenere: parole d’ordine di Assovini Sicilia
27 Giugno 2026
Allo scaffale
Dei Principi di Spadafora, Terre Siciliane Igt Rosso Cabernet Sauvignon Schietto 2020
27 Giugno 2026
Allo scaffale
Feudo Maccari, Terre Siciliane Igt Bianco Grillo Vigna Firraru 2024
27 Giugno 2026
Allo scaffale
Feudo Arancio, Terre Siciliane Igt Bianco Passito Hekate 2022
27 Giugno 2026
Allo scaffale
Valle dell’Acate, Doc Vittoria Frappato Vigna Biddine Sottana 2024
27 Giugno 2026
La Griffe
Cristo di Campobello, Doc Sicilia Nero d’Avola Lu Patri 2022
27 Giugno 2026
Best Buy
Zisola, Terre Siciliane Igt Rosso Nero d’Avola Iusugnu 2025
27 Giugno 2026
Best Buy
Mandrarossa, Doc Salaparuta Catarratto Lalbira 2025
27 Giugno 2026
Best Buy
Le Casematte, Terre Siciliane Igt Rosato Nerello Mascalese Rosematte 2025
27 Giugno 2026
Best Buy
Baglio di Pianetto, Terre Siciliane Igt Bianco Frizzante Shùmè
27 Giugno 2026
Vintage
Donnafugata, Doc Contessa Entellina Bianco Chiarandà 2006
27 Giugno 2026
Outsider
Florio, Vino Bianco Florio 2025
27 Giugno 2026
Parola di Enoteca
Enoteca Gioie di Bacco - Sciacca (AG)
27 Giugno 2026
La scelta dell'enotecario
Serra Ferdinandea, Doc Sicilia Bianco 2023
27 Giugno 2026
La sorpresa
Vinding Montecarrubo, Terre Siciliane Igt Syrah Vignolo 2023
27 Giugno 2026
Spuntature
La lezione siciliana
27 Giugno 2026
Parola di ristorante
Cortile Pepe - Cefalù (PA)
27 Giugno 2026
Il buono del territorio
Caseificio Cangemi, Vastedda del Belìce Dop
27 Giugno 2026