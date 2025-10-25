Tascante, Doc Etna Bianco Contrada Sciaranuova 2023

I Tasca sono arrivati sull’Etna nel 2007 e con cautela si sono approcciati ad un territorio pieno di personalità che esige rispetto e fiuto, per percepire la moltitudine di identità che contiene il vulcano. Si sono quindi dedicati al Nerello Mascalese e solo 10 anni dopo hanno deciso di piantare il Carricante, ottenendone la prima annata nel 2022. Qui a Sciaranuova le vigne crescono su 4,9 ettari: i restanti 9,5 sono occupati da castagni. Dopo la fermentazione e la maturazione in botti grandi di rovere, la versione 2023 profuma di mandorla e melone bianco, di biancospino e ginestra e aromatiche spontanee, che si alternano anche al sorso intenso e teso, agrumato e nitido.

(ns)

