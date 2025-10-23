“Il 2025 anno di contrazione per le bollicine francesi, che seguono l’andamento del vino”

Lo Champagne risente della crisi generale e registra una contrazione nel 2025, in attesa del Natale. Il fine dining rimane importante, ma i consumi sono più trasversali. Anche in Italia, tra i suoi mercati più importanti. A tracciare per WineNews le tendenze del settore sono i protagonisti di “Champagne Experience” a Bologna by Excellence: Luca Cuzziol (Cuzziol Grandivini), Marcello Meregalli (Gruppo Meregalli), Alessandro Sarzi Amadè (Sarzi Amadè), Leonardo Sagna (Sagna), Pietro Pellegrini (Pellegrini), Stefano Berger (Agb Selezione), Enrico Baldin (Encry), Alberto Lupetti (critico), Chiara Giovoni (Ambassadeur de Champagne).

