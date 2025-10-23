Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Video

“Il 2025 anno di contrazione per le bollicine francesi, che seguono l’andamento del vino”

A WineNews i più importanti protagonisti tracciano una fotografia del settore, anche in Italia, dalla “Champagne Experience” by Excellence

Lo Champagne risente della crisi generale e registra una contrazione nel 2025, in attesa del Natale. Il fine dining rimane importante, ma i consumi sono più trasversali. Anche in Italia, tra i suoi mercati più importanti. A tracciare per WineNews le tendenze del settore sono i protagonisti di “Champagne Experience” a Bologna by Excellence: Luca Cuzziol (Cuzziol Grandivini), Marcello Meregalli (Gruppo Meregalli), Alessandro Sarzi Amadè (Sarzi Amadè), Leonardo Sagna (Sagna), Pietro Pellegrini (Pellegrini), Stefano Berger (Agb Selezione), Enrico Baldin (Encry), Alberto Lupetti (critico), Chiara Giovoni (Ambassadeur de Champagne).

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: AGB SELEZIONE, ALBERTO LUPETTI, ALESSANDRO SARZI AMADÈ, AMBASSADEUR DE CHAMPAGNE., BOLOGNAFIERE, CHAMPAGNE EXPERIENCE, CHIARA GIOVONI, CRITICO, CUZZIOL GRANDIVINI, ENCRY, ENRICO BALDIN, GRUPPO MEREGALLI, ITALIA, LEONARDO SAGNA, LUCA CUZZIOL, MARCELLO MEREGALLI, PELLEGRINI, PIETRO PELLEGRINI, SAGNA, SARZI AMADE, SIDI, STEFANO BERGER, vino

Altri articoli