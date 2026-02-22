“Il bio cresce. Criticità non mancano, ma vanno affrontate con ricerca e sostegni ai produttori”

“Dal 2012 al 2024 cresciute superfici, operatori e mercato. In vigna un calo nel 2023 legato alla peronospora, ma il messaggio ai produttori deve essere di fare passi avanti, non indietro. Servono ricerca, metodo, e serve un supporto ai produttori ma anche al consumo, per esempio, portando l’Iva al minimo per i prodotti bio, che, oltre alla qualità, portano benefici a territori, alla salute ed alla società in generale. Nonostante le difficoltà economiche, abbiamo visto che la sinergia tra la certificazione di origine delle denominazioni e quella di sostenibilità legata al biologico è vincente, e su questa strada dobbiamo proseguire”.

