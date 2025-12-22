“Il consumo di vino non va demonizzato: per la salute conta la qualità dell’alimentazione”

A WineNews Sara Farnetti, presidente Agronetwork e specialista in medicina interna: “eliminare il consumo di vino non garantisce la longevità sana”. Vino che è tra gli elementi dello stare a tavola all’italiana, stile di vita, quello della “Cucina Italiana”, da poco patrimonio Unesco, di cui il vino è un elemento storico. “Chiediamoci quante microplastiche e contaminanti contengano gli alimenti, o come la filiera ci garantisce la loro qualità, vino compreso, anziché demonizzarlo, perchè è con il cibo buono, sano e giusto che i consumatori guadagnerebbero in salute”.

