L'Intervista

“Il focus è sul cambiamento dei consumi fuori casa, dove le nuove generazioni si incontrano”

Il parallelismo tra vino e caffè secondo Michele Cannone di Lavazza: “nei ristoranti il vino, come il caffè, è passato da alimento ad esperienza”

Il parallelismo tra vino e caffè secondo Michele Cannone, Lavazza Global Brand Director Out of Home: “nei ristoranti il vino, come il caffè, è passato da alimento ad esperienza. Oggi c’è maggiore interesse a sperimentare, c’è maggiore consapevolezza verso quello che si consuma e tendenzialmente si cerca di essere un po’ più razionali nello scegliere una bevanda piuttosto che un’altra ma, quello che conta sempre di più è la relazione che c’è tra prodotto, ambiente e servizio”.

