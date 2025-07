Il futuro del Chianti, tra Africa, America ed Asia. E con regole produttive da rivedere

Il futuro del Chianti Docg passa da Africa, Sud America, Usa ed Asia, tra mercati da consolidare e conquistare, ma anche da regole produttive da rivedere, a partire dallo stop a nuovi impianti, e più soldi in promozione, come spiega, a WineNews, il presidente Giovanni Busi. “Il momento è cruciale, tra dazi americani da definire e guerre: per investire e lavorare sereni servono pace e stabilità”. E ancora: “ci sono regole interne alla Regione che vanno riviste, da quelle sugli impianti dei vigneti a quelle sulla promozione”.

