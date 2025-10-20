Il legame tra arte e vino, ancestrale, affascinante e sempre più ricco, secondo Bruno Corà

Il legame tra arte e vino, ancestrale, affascinante e sempre più ricco, nella riflessione, a WineNews, di Bruno Corà, uno dei più importanti critici d’arte italiani, presidente della prestigiosa Fondazione Burri (in foto con il direttore Alessandro Regoli, ndr), nell’installazione di “Vene d’Oro del Pensiero Magmatico”, la nuova opera d’arte contemporanea permanente firmata dal grande artista iraniano di fama internazionale Bizhan Bassiri, nel Palazzo di proprietà e rappresentanza della WineNews, a Montalcino, per “Venti di ottobre”, l’evento annuale promosso dalla Fondazione Bassiri.

