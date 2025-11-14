Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

Il mercato del vino visto dai manager dei grandi gruppi: “la comunicazione è fondamentale”

A WineNews, Andrea Conzonato (Herita Marzotto Wine Estates), Marcello Lunelli (Ferrari - Lunelli), Lamberto Frescobaldi e Federico Girotto (Masi)

Geopolitica, economia, dazi Usa, salutismo: il momento anche per il vino italiano è complesso, e si riflette sui mercati e nei consumi. Ad analizzarlo, con WineNews, sono imprenditori e manager di alcuni dei più grandi gruppi italiani, da Andrea Conzonato, ad Herita Marzotto Wine Estates, a Marcello Lunelli, vicepresidente Ferrari Fratelli Lunelli, da Lamberto Frescobaldi, presidente del Gruppo Frescobaldi, a Federico Girotto, ad Masi Agricola. Tra le indicazioni che più accomunano la loro visione c’è l’importanza della comunicazione.

TAG: ANDREA CONZONATO, DAZI USA, ECONOMIA, FEDERICO GIROTTO, FERRARI FRATELLI LUNELLI, GEOPOLITICA, GRUPPO FRESCOBALDI, HERITA MARZOTTO WINE ESTATES, LAMBERTO FRESCOBALDI, MARCELLO LUNELLI, MASI AGRICOLA, SALUTISMO

