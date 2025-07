“Il pegno rotativo del vino è ancora poco utilizzato, sotto le sue potenzialità”

Le riflessioni di Luca Valdetara del Csqa, su uno strumento pensato per dare liquidità economica alle cantine (e che da poco vale anche per i mosti fermentati): “strumento utile ma sottostimato, che consente di utilizzare il vino in affinamento come garanzia del credito bancario. Secondo le nostre stime oggi è utilizzato per qualche centinaio di milioni di euro, nel complesso, ma le ponzialità sono molte di più”.

