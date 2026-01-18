A WineNews Daniela Mastroberardino, confermata alla guida de Le Donne del Vino nel 2026-2028 e, insieme al fratello Paolo, vertice dell’Azienda Terredora Di Paolo, in Campania: “oggi non basta saper produrre, ancora più centrale è diventata la sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale” e la comunicazione, per la quale “il tempo dell'autoreferenzialità è superato: serve riportare il vino nella quotidianità, sia pure con una maggiore attenzione alla socialità perché il vino è sempre meno alimento della tavola. Riscoprire le nostre radici può aiutarci”.

Copyright © 2000/2026