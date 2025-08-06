Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

Il turismo Dop cresce tra i giovani, che cercano “viaggi di minore durata ma di alta qualità”

A WineNews, Luigi Mundula, docente all'Università per stranieri di Perugia. Se il turista Dop “tipo” è over 35 “i ragazzi sono sempre più consapevoli"

A WineNews, Luigi Mundula, docente all'Università per stranieri di Perugia, sul turismo Dop, incentrato su filiere Dop e Igp sotto la regia dei consorzi di tutela. Il target è “una fascia media o alta quanto a capacità di spesa e dai 35 anni di età in su. Ma, anche grazie a scuole e università, i giovani sono sempre più consapevoli e attenti a questo modello e preferiscono la qualità dell’esperienza alla durata”. Poi il divario tra Nord e Sud, di natura infrastrutturale. Il Meridione “ha potenzialità ancora inesplorate che aspettano solo di essere scoperte e valorizzate” (credit: Fondazione Qualivita).

