L'Intervista

“Il turismo Dop genera valore economico per le imprese e spinge la qualificazione dei territori”

WineNews è con Giovanni Gennai, ricercatore di Fondazione Qualivita che, insieme ad Origin Italia, ha realizzato il primo rapporto sul turismo Dop

WineNews è con Giovanni Gennai, ricercatore di Fondazione Qualivita che, insieme ad Origin Italia, ha realizzato e presentato il primo rapporto sul turismo Dop, un modello “che genera valore economico e rientra nell’ambito della multifunzionalità aziendale. Oltre ad essere una leva strategica per le imprese, ha valore per i territori perché attrae visitatori e ne spinge la qualificazione”. Il turismo Dop conta sulla governance territoriale dei consorzi di tutela, coadiuvati dalle aziende, e sull’offerta di “esperienze autentiche dei prodotti e dei loro territori”.

