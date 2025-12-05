“Il vino è in una fase di crisi, come già successo. Questa forse è più forte, ma serve ottimismo”

A WineNews Carlo Ferrini, tra i più affermati ed esperti enologi del panorama italiano. “Ho vissuto tanti momenti nel vino, più belli e più difficili. Le cause della situazione di oggi sono tante: sovrapproduzione, prezzi alti, guerre, giovani che bevono meno, e così via, difficile dire quale pesi di più. Non esistono isole felici, difficoltà ci sono in tutti i Paesi e in tutti i territori, ma non dobbiamo scoraggiarci, è una fase di profonda trasformazione che attraversa tanti settori. Il vino per me è soprattutto eleganza”.

Copyright © 2000/2025