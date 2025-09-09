“Il vino è una grande metafora della vocazione umana che è lo stare insieme”

A WineNews, Monsignor Bruno Fasani, presidente della Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona e direttore “Telepace”: “il vino è citato molte volte nella Bibbia. Un popolo che vive bene, che sta bene e che produce del bene viene paragonato ad una vigna che dà buon vino. Ma il vino, associato ai banchetti, è anche gioia e relazione. Un simbolismo, oggi, molto forte, in una società che cerca risposte nella tecnica e nell’economia, e nella quale il vino ci ricorda che dovremmo recuperare le relazioni. Una grande metafora, quindi, della vocazione umana che è, appunto, lo stare insieme”.

