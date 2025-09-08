Il vino ed il cambiamento: la visione di Francesco Trimani, della storica Enoteca Trimani

“Il messaggio del “bere meno ma meglio” è passato, ma il vino si beve ancora. Certo ci sono meno occasioni di consumo, quasi nessuno ormai a pranzo beve più. Stiamo vivendo un periodo di grande cambiamento, ma il vino resta centrale quando si mangia bene. I vini dealcolati? Sono fuorvianti, sono delle bevande insalubri. La crisi dei rossi? Noi, almeno a certi livelli e su una fascia di consumatori appassionati, non lo vediamo, anzi. Il tema dei ricarichi eccessivi? Per chi fa qualità i costi sono alti, ma il giusto prezzo del vino fa lavorare meglio tutti, incentiva a stappare una bottiglia in più”.

