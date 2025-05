Jacquesson, Aoc Champagne Extra Brut Cuvée n. 743 Grand Vin Dégorgement Tardif

Questa antica ma piccola maison di Dizy, alle porte di Aÿ, sotto la guida lungimirante dei fratelli Chiquet fino al 2022, è una delle migliori realtà qualitative presenti nella regione della Champagne. Ad oggi Jacquesson fa parte del gruppo Artémis Domaines della famiglia Pinault, intenzionata a proseguire il magnifico percorso creato dai fratelli Chiquet, continuando a migliorare la qualità dei vini della maison. Una vinificazione rigorosa, seguita da un invecchiamento ottimale, inducono a mettere sul mercato le cuvée millesimate in funzione della loro maturità anziché in ordine cronologico. Un dosage molto basso (tutti i millesimati sono elaborati come Extra-Brut) preserva la finezza del vino. Nella cuvée 743 (l’ultima della serie 700 DT lanciata dalla maison dieci anni fa), degustata in occasione dell’evento organizzato da Pellegrini Spa a Roma a Palazzo Ripetta, la base è rappresentata dalla vendemmia del 2015, arricchita da un 21% di vin de réserve provenienti dalle Cuvées n°742 a 735. Affina 89 mesi sui lieviti, sotto tappo di sughero. Nel calice il vino si presenta con un colore giallo dorato, accompagnato da un perlage fine e persistente. Al naso, frutti bianchi e gialli maturi sono esaltati da note di pasticceria. Al palato è fresco e vivace, con agrumi e un finale di frutta secca e tocchi minerali. Ideale per essere servito con piatti a base di pesce, frutti di mare e crostacei.

(Cristina Latessa)

