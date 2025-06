Joseph Perrier, Aoc Champagne Extra Brut Cuvée 200 Ans 2015

Creata per celebrare il bicentenario della Maison Joseph Perrier, fondata a Châlons-sur-marne nel 1825, la Cuvée 200 Ans è un omaggio simbolico al tempo, alla famiglia e al savoir-faire trasmesso di generazione in generazione. Prodotta esclusivamente nel formato magnum e jeroboam, è nata dalla volontà di Jean-Claude Fourmon di creare un vino da lasciare “in eredità” al figlio Benjamin per celebrare i 200 anni della Maison nel 2025. L’annata 2015, segnata da calore e siccità con piogge intense a tratti, ha offerto uve concentrate e perfettamente mature, provenienti da Cru di grande espressività: Chardonnay di Chouilly e Cumières (Premier Cru), Pinot Noir da Ambonnay. Dopo 96 mesi di affinamento nelle cantine storiche, la cuvée ha un profilo aromatico segnato da note minerali e floreali, intrecciate ad una palette agrumata intensa e a sfumature terziarie. Il sorso, ricco e strutturato, evolve con note di miele, ananas e litchi, chiudendo su nuance floreali e note mentolate. La bocca è ampia, cremosa e vibrante, attraversata da una freschezza precisa e da una lunghezza affusolata, complice il dosaggio Extra Brut (3 g/l) che contribuisce a valorizzarne la purezza. Uno champagne di intensità e dettaglio, che racconta due secoli di storia in una cuvée rara, intensa, concepita per durare nel tempo e per essere tramandata come memoria liquida di una visione familiare che attraversa le generazioni.

(Chiara Giovoni)

