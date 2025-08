Kellerei Terlan, Doc Alto Adige Terlano Pinot Bianco Vorberg Riserva 2022

Il Pinot Bianco Vorberg di Terlano rappresenta una delle etichette più significative dell’Alto Adige enoico. Prodotto per la prima volta con l’annata 1993, fermenta in legno grande maturando sui suoi lieviti per un anno. La versione Riserva 2022 profuma di frutta a polpa gialla ed erbe aromatiche, con tocchi di miele e pietra focaia. In bocca il sorso è morbido e vivace, dallo sviluppo ben profilato e dal finale succoso, caratterizzato da ritorni fruttati e lievi cenni ammandorlati. Impossibile fare un’analisi esaustiva dell’Alto Adige enoico senza tenere conto dei vini della Cantina Terlano, che hanno decretato il successo dell’enologia regionale. Oggi, Terlano è ormai una realtà ben consolidata dello scenario enoico altoatesino e non solo, capace di produrre un’invidiabile gamma di vini, dove è davvero difficile trovare qualche nota stonata. La costanza qualitativa è a dir poco granitica, merito, fra gli altri, del duraturo rapporto che lega la cantina sociale con i suoi soci conferitori e con l’enologo Rudi Kofler, a garanzia di risultati costanti. Fondata a fine Ottocento nell’omonima località non lontano da Merano, è una delle cooperative storiche dell’Alto Adige, che conta su oltre 140 soci, 190 ettari di vigneto - posti principalmente tra a nord-ovest rispetto al capoluogo - e una produzione di 1.500.000 di bottiglie, sempre in grado di esprimere un tratto stilistico distintivo.

