“La capacità di adattamento è la chiave di lettura delle imprese del vino che sono migliorate”

A WineNews, Luca Castagnetti, direttore Centro Studi Management Divino di Studio Impresa, che, ogni anno, analizza i bilanci delle imprese del vino, su un campione, dalle più piccole alle più grandi, rappresentativo del settore e che vale 13,4 miliardi di euro. In sintesi, in un momento complesso, “la capacità di adattamento è la chiave di lettura delle imprese che si sono migliorate tra 2023 e 2024” e si riassume in tre punti: personale, governance e digitalizzazione. “Lavorando male su questi tre livelli, processi aziendali e prodotto restano quelli e si perde mercato”.

