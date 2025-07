“La creazione del sistema agroindustriale: un grande cambiamento a beneficio dell’Italia”

“Uno dei grandi cambiamenti in Italia riguardo al comparto agroalimentare ed enogastronomico è stata la creazione del sistema agroindustriale: unire settori che venivano considerati separati e fare in modo che il turismo li aggreghi. Altro vantaggio competitivo delle aziende è una marca forte, riconoscibile e sinonimo di qualità”. Così a WineNews Simonetta Pattuglia, docente di marketing, comunicazione e media all’Università Tor Vergata e autrice del libro “Food in Italy, il settore agroindustriale ed enogastronomico”.

