L'Intervista

“La cucina, le vigne ed i territori coltivati sono realtà umane profonde che vanno protette”

Lo ha detto, intervistato da WineNews, il cardinale Gianfranco Ravasi, biblista e teologo, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura

“Cibo e vino sono simboli fondamentali, non solo elementi di sopravvivenza. L’opera dell’agricoltore è partecipe della cultura stessa di un popolo e della sua spiritualità”. La ricchezza del mondo agricolo “è espressione del Creato” e “per tutti, credenti e non, è la bellezza della natura che offre delle potenzialità, non solo di vita”. Così, a WineNews, il cardinale Gianfranco Ravasi, da Confagricoltura, a Roma. Dove, poco prima del riconoscimento Unesco alla Cucina Italiana, ci aveva detto: “la cucina, le vigne ed i territori coltivati sono realtà umane profonde che vanno protette”.

