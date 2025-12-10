“Cibo e vino sono simboli fondamentali, non solo elementi di sopravvivenza. L’opera dell’agricoltore è partecipe della cultura stessa di un popolo e della sua spiritualità”. La ricchezza del mondo agricolo “è espressione del Creato” e “per tutti, credenti e non, è la bellezza della natura che offre delle potenzialità, non solo di vita”. Così, a WineNews, il cardinale Gianfranco Ravasi, da Confagricoltura, a Roma. Dove, poco prima del riconoscimento Unesco alla Cucina Italiana, ci aveva detto: “la cucina, le vigne ed i territori coltivati sono realtà umane profonde che vanno protette”.

