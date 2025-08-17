Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

“La cultura agricola è sempre stata cultura del territorio, ma oggi si è perso di vista il terreno”

La gestione degli alberi e dell’acqua piovana in vigna, secondo il tree climber ed esperto in agroforestazione Stefano Lorenzi

“La cultura agricola è sempre stata cultura e conservazione del territorio, oggi si pensa solo a massimizzare i profitti, perdendo di vista il terreno e cosa gli è necessario. Si è persa la capacità di camminare nella propria terra. Gli alberi, l’ombra e l’acqua sono validi alleati nel vigneto perché creano un microclima che mitiga gli effetti del riscaldamento globale ed aumenta la biodiversità” . Lo spiega, a WineNews, Stefano Lorenzi, tree climber ed esperto in agroforestazione, che oggi affianca le sue competenze a quelle di Lorenzo Costa, esperto di regimazione delle acque piovane.

TAG: ACQUA, AGRICOLTURA, ALBERI, BIODIVERSITÀ, CULTURA CONTADINA, GESTIONE DEL VIGNETO, STEFANO LORENZI, TERRITORIO

