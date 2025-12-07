La frammentazione del sistema imprenditoriale del vino italiano è segno di grande artigianalità

A WineNews, Brunello Cucinelli, stilista per professione, “umanista” per vocazione e vigneron per passione, per il quale l’Italia, per immagine e sui mercati, “vive un bel momento”, e anche il vino, la cui frammentazione imprenditoriale è segno di grande artigianalità. Tanto che “se smettiamo di vendere pullover smettiamo di fare anche vino”, ma il punto fermo da tenere sempre in considerazione è che “un terreno di qualità che dà un vino di qualità, forse, aumenta il suo valore. Nel conto economico potremmo anche non guadagnare, ma ne guadagna il patrimonio delle nostre imprese”.

