“Chi lavora in vigna, il viticoltore, deve diventare parte integrante di un luogo e della vite, e, con creatività e artigianalità, deve realizzare un progetto su misura per il loro ecosistema. L’Umanesimo ha stravolto la storia mettendo l’uomo e la sua creatività al centro dell’universo, e dandogli il coraggio di fare qualcosa di unico. Anche oggi le risorse umane per me sono fondamentali”. La nuova filosofia dell’“umanesimo in vigna” secondo il “Vine Master Pruner” Marco Simonit, raccontata a WineNews.

