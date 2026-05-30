La Ponca, Doc Collio Malvasia 2023

Malvasia, Ribolla Gialla, Friulano, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Schioppettino sono le 6 varietà coltivate a La Ponca, progetto nel Collio di Alex Maccan, proprietario di Le Monde a Prata di Pordenone. I 12 ettari di vigna di La Ponca toccano i 320 metri di altezza, sono attorniati da bosco, godono dei venti freddi come la bora e sostano su quella locale roccia stratificata, che dà il nome all’azienda. Dai vigneti di Pacial e Petris nasce questa Malvasia 2023 che fermenta e matura in legno: profumata di cedro e pesca gialla, mandorla tostata, ginestra e salvia, risulta sapida al palato, piena e polposa, per poi allargarsi agrumata e pepata, chiudendo su note dolci e floreali.

(ns)

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