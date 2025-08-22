La storia dei “vitigni proibiti” in Italia, tra passato e modernità, con Angelo Costacurta

“La storia insegna, parliamo di vitigni che erano vietati per la vinificazione in un certo periodo storico. Oggi con il progresso tecnologico potrebbero essere recuperati, ma quello che conta è cercare sempre la massima qualità nel vino. Quando si parla di vino si deve sempre parlare di qualità, di cultura, di civiltà, mai di quantità. L’immagine del vino non è l’ubriacone con il fiasco, ma Platone con il simposio”.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025