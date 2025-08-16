Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

“La viticoltura urbana è uno strumento nella lotta contro il consumo di suolo nelle periferie”

A WineNews, Nicola Martinelli, ordinario di Urbanistica (Politecnico di Bari): “il futuro è patrimonializzarle, come quella di Leonardo a Milano”

“La viticoltura urbana è uno strumento nella lotta contro il consumo di suolo nelle periferie delle città”: così, a WineNews, Nicola Martinelli, ordinario di Urbanistica al Politecnico di Bari e membro del Consiglio Superiore per i Beni culturali e Paesaggistici del Ministero della Cultura. “L’esempio del patto città-campagna in Puglia è servito per migliorare la pianificazione comunale, cercando forme di convivenza tra chi lavora in agricoltura e chi governa e costruisce la città. Il futuro è patrimonializzare le vigne urbane, come quella di Leonardo a Milano, in quanto elementi di identità, storia e cultura”.

AGRICOLTURA, CONSUMO DI SUOLO, CULTURA, IDENTITÀ, NICOLA MARTINELLI, PATTO CITTà CAMPAGNA, PUGLIA, STORIA, VITICOLTURA URBANA

