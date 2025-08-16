“La viticoltura urbana è uno strumento nella lotta contro il consumo di suolo nelle periferie delle città”: così, a WineNews, Nicola Martinelli, ordinario di Urbanistica al Politecnico di Bari e membro del Consiglio Superiore per i Beni culturali e Paesaggistici del Ministero della Cultura. “L’esempio del patto città-campagna in Puglia è servito per migliorare la pianificazione comunale, cercando forme di convivenza tra chi lavora in agricoltura e chi governa e costruisce la città. Il futuro è patrimonializzare le vigne urbane, come quella di Leonardo a Milano, in quanto elementi di identità, storia e cultura”.

