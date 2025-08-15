“La vocazione del territorio è una parola della quale, forse, il vino ha perso il vero significato”

“Vocazione è una parola della quale, forse, abbiamo perso il vero significato. Perché ci siamo basati sui suoi elementi strutturali: il vitigno, il suolo, il clima, il saper fare del contadino, le tecniche enologiche. Ma abbiamo dimenticato i fondamentali, che sono quelli ontologici, dell’irrepetibilità e della sostenibilità, agendo sui territori non tanto per quello che potevano dare nella loro capacità di esprimere un certo vino di qualità, ma per quello che interessava al mercato”. La riflessione, a WineNews, del professor Attilio Scienza, tra i massimi esperti di viticoltura ed enologia in Italia e non solo.

