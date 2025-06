Le Cinciole, Docg Chianti Classico Gran Selezione Panzano Aluigi 2020

Il Chianti Classico Gran Selezione Aluigi 2020 ha un bagaglio olfattivo dai toni floreali a cui si aggiungono rimandi al lampone e alla ciliegia, con tocchi ferrosi, speziati e balsamici a rifinitura. In bocca il sorso è sapido e ben proporzionato, dal frutto croccante e dal grip tannico articolato, terminando in un finale lungo e dai ritorni balsamici. La coppia formata da Luca e Valeria Orsini guida, ormai da oltre trenta anni, questa piccola ma interessante realtà produttiva dell’Unità Geografica Aggiuntiva di Panzano in Chianti. La conduzione dei vigneti - 13 ettari allevati in prevalenza a Sangiovese (ma ci sono anche Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot) posti nella parte più alta dell’areale a quasi 500 metri di altezza sul livello del mare - è a biologico e la maturazione dei vini avviene in cemento, barrique e botti grandi, per una produzione complessiva di 47.000 bottiglie. Lo stile aziendale privilegia freschezza, bevibilità ed equilibrio, con etichette dall’esecuzione impeccabile, non prive di personalità e capaci di sfidare il tempo che passa. Le Cinciole rappresentano a pieno titolo quell’artigianato enologico che per il Chianti Classico - ma la stessa cosa vale anche per le altre denominazioni di riferimento dello scenario enoico del Bel Paese - riesce ad innalzare sempre l’asticella della qualità, rendendo il territorio del Gallo Nero uno dei luoghi d’elezione del vino mondiale.

