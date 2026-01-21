Le etichette devono comunicare con il consumatore in maniera “neutra, senza indurre suggestioni”

A WineNews, Enrico Del Prato, professore di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, spiega come la corretta informazione nei confronti del consumatore, con le etichette, “è neutra e, quindi, non vuole indurre alcuna suggestione. Deve comunicare la notizia: quello che c’è in un prodotto, quale sia il suo contenuto, il suo apporto calorico, il suo indice glicemico, quanti carboidrati contenga e così via. La neutralità dell’informazione è fondamentale, non deve poter suggestionare”.

Copyright © 2000/2026