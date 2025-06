Le Filigare, Docg Chianti Classico Gran Selezione Lorenzo 2021

L’azienda Le Filigare, 60 ettari complessivi con i vigneti coltivati tra l’Unità Geografica Aggiuntiva di San Donato e quella di Castellina in Chianti, è gestita Alessandro Cassetti Burchi, insieme alla moglie Deborah e al figlio Lorenzo, continuando un percorso enoico cominciato negli anni Settanta del secolo scorso dalla sua famiglia. 12 sono gli ettari a vigneto, allevati a biologico, che privilegiano le classiche varietà del territorio: Sangiovese, Colorino e Canaiolo, ma non mancano anche Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, mentre in cantina le maturazioni sono effettuate in legno grande e tonneau. Il portafoglio etichette poggia sul Chianti Classico con l’annata, la Riserva “Maria Vittoria” e la Gran Selezione “Lorenzo”, a cui si aggiungono due Supertuscan - “Podere Le Rocche” (Cabernet Sauvignon in purezza) e “Pietro” (uvaggio a base di Merlot e Syrah) - un rosato e il rosso “Germoglio” (entrambi da uve Sangiovese), uno spumante Metodo Classico Rosé (sempre da uve Sangiovese) e il Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice. Il Chianti Classico Gran Selezione Lorenzo 2021, Sangiovese in purezza maturato per 30 mesi in legno grande e tonneau, profuma di piccoli frutti rossi e neri, viole e agrumi con tocchi di erbe aromatiche e toni speziati ed affumicati. In bocca il sorso è solido e sapido, dallo sviluppo articolato e dal finale persistente che torna affumicato e dai cenni balsamici.

