Le nuove linee guida alimentari Usa, tra salute e vino: il pensiero di Attilio Giacosa (Irvas)

Le riflessioni del presidente dell’Istituto per la Ricerca su Vino, Alimentazione e Salute. “È uno stravolgimento, di tutte le linee guida oggi supportate e, spesso, basate sul modello americano degli anni ‘90: la piramide della Dieta Mediterranea, fu concepita proprio ad Harvard”. Secondo Giacosa, la piramide rovesciata, con l’apice verso il basso, confonde chi la consulta, così come il passaggio dal voler istituire un “no safe level per i consumi di alcolici, ad aver tolto ogni indicazione quantitativa massima suggerita” senza, peraltro, distinzioni tra bevande.

Copyright © 2000/2026