L'Intervista

Le nuove linee guida alimentari Usa, tra salute e vino: il pensiero di Attilio Giacosa (Irvas)

“È uno stravolgimento, anche della piramide Mediterranea. E l’assenza di indicazioni sulle quantità di alcolici, senza distinguere tra bevande” ...

Le riflessioni del presidente dell’Istituto per la Ricerca su Vino, Alimentazione e Salute. “È uno stravolgimento, di tutte le linee guida oggi supportate e, spesso, basate sul modello americano degli anni ‘90: la piramide della Dieta Mediterranea, fu concepita proprio ad Harvard”. Secondo Giacosa, la piramide rovesciata, con l’apice verso il basso, confonde chi la consulta, così come il passaggio dal voler istituire un “no safe level per i consumi di alcolici, ad aver tolto ogni indicazione quantitativa massima suggerita” senza, peraltro, distinzioni tra bevande.

