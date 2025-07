Lodali, Docg Barolo Bricco Ambrogio Lorens 2021

Lodali, nel cuore delle Langhe (nel borgo di Treiso), è una realtà che si fonda su una tradizione vitivinicola familiare antica di tre generazioni e si sviluppa su 20 ettari di vigneto, per un totale di 110.000 bottiglie prodotte. Lorens, Lorenzo in piemontese, è il nome della collezione dedicata al papà, prematuramente scomparso, dell’attuale proprietario Walter Lodali. A partire dal 2005 sono stati scelti i vigneti storici e quelli con la migliore esposizione per dar vita a questa collezione che riguarda Barbera, Barolo, Barbaresco, Nebbiolo e Chardonnay. Il Barolo Docg Lorens Bricco Ambrogio in particolare, degustato in un pranzo organizzato da Walter Lodali al ristorante Baccano a Roma, seleziona le uve dagli storici vigneti all’interno della MGA Bricco Ambrogio dal suolo calcareo-argilloso. Il vino affina in grandi botti Stockinger non tostate, che donano al vino grande finezza, profumi balsamici e grande riconoscibilità. L’annata in questione, inoltre, “è stata ottima, una delle migliori degli ultimi venti anni”, ha osservato Walter Lodali. Nel bicchiere questo Barolo presenta un colore rosso granato con riflessi aranciati. Il profumo è di grande complessità e finezza, si avvertono note di prugna matura e di liquirizia. Il sorso è pieno, riccamente strutturato ed armonico, di lunga persistenza gusto-olfattiva. A tavola si abbina bene a selvaggina, piatti con tartufo e formaggi stagionati.

(Cristina Latessa)

