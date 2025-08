Lucchetti, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Birbacciò 2024

Il Verdicchio dei Castelli di Jesi Birbacciò 2024 propone una buona definizione olfattiva, rimandando a profumi di pera e susina, accompagnati da cenni agrumati e di nocciola fresca. In bocca il sorso è deciso e dall’articolazione robusta, terminando in un finale di buona lunghezza caratterizzato da una continua sapidità. L’azienda dei Lucchetti è un classico esempio di realtà mezzadrile, tipica dell’Italia centrale, che ha trovato nuova linfa e una attitudine definita attraverso la coltivazione del vigneto e l’imbottigliamento di vini, fenomeno piuttosto diffuso nelle campagne dell’areale della denominazione del Verdicchio dei Caselli di Jesi. Un cambio di direzione cominciato nel 1991 e che, attualmente, è corroborato da una superficie vitata di 30 ettari a vigneto, a conduzione biologica, per una produzione di 135.000 bottiglie, equamente distribuite tra Lacrima di Morro d’Alba, la tipologia su cui i Lucchetti hanno da sempre puntato, e Verdicchio dei Castelli di Jesi, più recentemente inserito nel portafoglio prodotti aziendale. Il merito di questa cantina, con sede a Morro d’Alba e condotta oggi da Paolo Lucchetti (che l’ha ereditata dal nonno Armando, esperto innestatore di zona), è quello di aver prima valorizzato e adesso sempre più definito il carattere varietale dei propri vini, attraverso vinificazioni poco invasive e, soprattutto, affinamenti esclusivamente in acciaio e cemento.

(fp)

